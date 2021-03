Detailhandel Crisp-ceo Tom Peeters is extreem gemotiveerd van aard Peeters haalde voor zijn onlinesupermarkt Crisp €30 mln groeigeld op. Hij zette het bedrijf op met twee oude vrienden: ‘gelijke rechten, gelijke plichten’. De ambities zijn groots. ‘Wij bouwen dé plek voor beter eten in Europa.’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Crisp-ceo Tom Peeters is extreem gemotiveerd van aard Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren