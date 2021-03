Tegenslag 'Ik heb tien dagen rondjes gelopen rond ons vakantiehuisje' Mark Hink nam nog een korte vakantie voordat de eerste grote opdracht voor zijn bedrijf Working Talent van start zou gaan. Op de camping kreeg hij te horen dat de stekker uit het project was getrokken.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Ik heb tien dagen rondjes gelopen rond ons vakantiehuisje' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren