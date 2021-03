Bestuur Commissaris Leni Boeren is nooit bang om haar punt te maken Voormalig Robeco-bestuurder Boeren is sinds vorige week commissaris bij fintech Ohpen. Ze heeft een imposant rijtje aan commissariaten opgebouwd. Boeren wordt een onafhankelijk denker genoemd en wilskrachtig. ‘Het was nooit yes minister, no minister.’

