Buitenland Gevallen casinotycoon Packer klampt zich vast aan reddingsboei Investeerder Blackstone biedt AU$ 8 mrd, ruim €5 mrd, voor het geplaagde casinobedrijf Crown Resorts, het geesteskind van Australiër James Packer (53). Is het de laatste uitweg voor de getormenteerde miljardair die zijn leven wijdt aan het evenaren van zijn spijkerharde vader?

