Elektronica Man van Oost en West gaat er met de Philips-stofzuigers vandoor Chinees Lei Zhang was al ondernemer toen het nog niet mocht van de communistische partij. Afgelopen week heeft hij met zijn Hillhouse Capital de huishoudelijke apparaten van Philips gekocht.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Man van Oost en West gaat er met de Philips-stofzuigers vandoor Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren