Politiek Schrik van de markten: linkse lieveling Lula is terug Oud-president Lula van Brazilië doet in 2022 weer mee met de verkiezingen, tegen de uiterst rechtse president Bolsonaro, die nu blundert in de coronacrisis. Investeerders liggen er, al of niet terecht, wakker van.

