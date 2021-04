Tegenslag 'Mijn winkel leek wel een oorlogsgebied' De juwelierszaak van Ruud Reijers was doelwit van een plofkraak. Maar hij laat zich niet wegjagen. 'Het zou toch te gek zijn als niet eens corona, maar zware criminaliteit ons de das om doet?'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Mijn winkel leek wel een oorlogsgebied' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren