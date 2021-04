Buitenland Nena-fan Annalena Baerbock vertrouwt zichzelf wel het kanselierschap toe De 40-jarige Baerbock is maandag aangewezen als de ‘kanselierskandidaat’ voor de Duitse Groenen. Het kind van de jaren tachtig dat graag poseert in leren jack, is een pragmatische bruggenbouwer.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nena-fan Annalena Baerbock vertrouwt zichzelf wel het kanselierschap toe Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren