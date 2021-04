Buitenland Influencer Chiara Ferragni kiest haar mannen en allianties strategisch De 33-jarige Italiaanse, goed voor 23,3 miljoen volgers op Instagram, pionierde als blogger en bouwde een merkimperium op. Haar recente toetreding tot de raad van bestuur van modemerk Tod’s deed de aandelen in een dag met 14% stijgen: het Chiara-effect, ijzersterke intuïtie met een knipoog.

