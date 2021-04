Europa 'Oplossingsgerichte' Slowaak moet Britten aan brexitdeal houden Maros Sefcovic ziet namens EU toe op afspraken met de recalcitrante Britten, waaronder de handelsdeal die woensdag door het Europees Parlement werd goedgekeurd. 'Hij is niet iemand die de confrontatie opzoekt.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Oplossingsgerichte' Slowaak moet Britten aan brexitdeal houden Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren