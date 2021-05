Politiek Comebackkid Laschet moet zijn blazoen oppoetsen wil hij winnen Na zestien jaar komt het tijdperk van Angela Merkel ten einde met de weinig populaire Armin Laschet in de coulissen. Heeft de Rijnlandse christendemocraat het in zich om kanselier te worden? 'Hij is Merkel in een pak.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Comebackkid Laschet moet zijn blazoen oppoetsen wil hij winnen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren