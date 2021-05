Software Melinda Gates, het katholieke meisje dat pleit voor anticonceptie Melinda Gates zal na de scheiding van multimiljardair Bill Gates voor hun filantropische stichting blijven werken. Hij mag de technische projecten doen, zij werpt zich op alles wat met gendergelijkheid te maken heeft.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Melinda Gates, het katholieke meisje dat pleit voor anticonceptie Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren