Cultuur De schrik van grote bedrijven heet Taylor Swift Zangeres Taylor Swift (31) brengt nog dit jaar de tweede heruitgave van een van haar albums uit, liet ze vrijdag weten. In april kwam haar eerste opnieuw opgenomen album uit. Zo probeert Swift haar muziekrechten volledig in eigen handen te krijgen. Profiel van een muzikant die nooit afwacht als het op zakelijke beslissingen aankomt.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De schrik van grote bedrijven heet Taylor Swift Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren