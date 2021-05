Buitenland Sturgeon is een strenge leider met groot sociaal gevoel Nicola Sturgeon is een van die politici van wie de voornaam zo'n beetje een merk is geworden. Na de verkiezingen van donderdag hoopt ze bij Boris Johnson een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid af te dwingen. 'Nicola is een scherpzinnig politicus.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Sturgeon is een strenge leider met groot sociaal gevoel Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren