Tegenslag ‘De arts wilde net mijn borstbeen open zagen toen de telefoon ging’ Jan van Putten ligt in de operatiekamer om nieuwe longen te krijgen als de arts de transplantatie plotseling afblaast. Het wachten op donorlongen begint opnieuw. Nu, na een geslaagde transplantatie, geeft Van Putten (47) voorlichting over orgaandonatie op scholen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘De arts wilde net mijn borstbeen open zagen toen de telefoon ging’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren