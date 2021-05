Juridisch Heb je een bestuurlijk probleem? Bel fixer Susi Zijderveld Susi Zijderveld moet de governance bij het door een schandaal geplaagde advocatenkantoor Pels Rijcken weer op orde krijgen. 'Ze is heel sterk in situaties die gecompliceerd zijn. Ze is intelligent en voor niemand bang.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Heb je een bestuurlijk probleem? Bel fixer Susi Zijderveld Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren