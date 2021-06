Zorg Hafabra-arrangeur Van Raaij gaat tweede deel van vaccinatiepuzzel leggen Topambtenaar Marcel van Raaij keert terug bij het RIVM om het tweede deel van de vaccinatiepuzzel te leggen. Geen man van smalltalk, wel in zijn vrije tijd leider van een showband.

