Accountancy Accountant zonder ego, maar altijd met een lijstje Accountant Rob Lelieveld werkte meer dan veertig jaar voor EY. Het liefst hield hij zich bezig met de controle van zijn klanten, veelal grote verzekeraars. Maar aan het slot van zijn carrière moest hij vooral aan de slag om het kantoor weer op de rails te krijgen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Accountant zonder ego, maar altijd met een lijstje Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren