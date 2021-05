Buitenland

Roman Protasevitsj is al meer dan tien jaar ziek van Loekasjenko

Is een 26-jarige journalist 'gekaapt' omdat hij een persoonlijke vijand van de president van Wit-Rusland is of omdat hij over vitale informatie over het Telegram-oppositiekanaal Nexta beschikt? 'Ik ben de eerste terrorist-journalist in de geschiedenis.'