Milieu en klimaat Donald Pols is gevormd door het mooie en het lelijke van Zuid-Afrika Donald Pols, directeur van Milieudefensie, is een kind van Zuid-Afrika. Hij is gevormd door al het mooie en lelijke van het land van zijn jeugd. De rechterlijke uitspraak over Shell van woensdag is niet zijn eerste succes, wel zijn grootste.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Donald Pols is gevormd door het mooie en het lelijke van Zuid-Afrika Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren