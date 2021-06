Tegenslag 'Ik was in gevecht met mezelf, niet met mijn carrière' Toen de auto waarin hij zat op de verkeerde weghelft belandde, kwam de voetbalcarrière van Leon de Kogel in 2019 met een klap tot stilstand. Hij zou misschien nooit meer kunnen lopen. Maar hij hervond zijn levenslust en werd makelaar.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Ik was in gevecht met mezelf, niet met mijn carrière' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren