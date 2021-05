Tech en media Chris Oomen, of hoe dwars wil je het hebben? Chris Oomen, bekend van zijn stevige standpunten bij verzekeraar DSW en zijn pogingen om een ziekenhuis te kopen, neemt nu persbureau ANP over. 'Ik heb er een hele grote voorkeur voor om iets te doen wat de rest niet doet.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Chris Oomen, of hoe dwars wil je het hebben? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren