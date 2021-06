Buitenland Naftali Bennett is moeilijk op verzoenende woorden te betrappen De nieuwe premier van Israël, Naftali Bennett, is naar eigen zeggen rechtser dan zijn leermeester Benjamin Netanyahu. 'Ik heb in mijn leven veel Arabieren gedood en daar zie ik geen probleem in.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Naftali Bennett is moeilijk op verzoenende woorden te betrappen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren