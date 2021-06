Toezicht Lina Khan is de nieuwe sheriff in het wilde westen van de grote bedrijven Grote bedrijven kunnen hun borst natmaken nu Lina Khan is benoemd tot voorzitter van de Amerikaanse mededingingsautoriteit, de Federal Trade Commission. De gerenommeerde antitrustexpert wil hun groeiende macht breken.

