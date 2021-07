Levensmiddelen HAK-koper Denis Shtengelov maakte fortuin met wafels en zoute visjes Een Russische ondernemer koopt de Nederlandse producent van groenteconserven HAK. Denis Shtengelov begon met zonnebloempitten, en werd groot met goedkope zoete en zoute snacks van eigen bodem.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: HAK-koper Denis Shtengelov maakte fortuin met wafels en zoute visjes Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren