Tegenslag ‘Ik heb zoveel anderen moeten achterlaten’ Na vijftien jaar zwijgen over zijn missies in Joegoslavië werd bij marechaussee Raoul Janssen posttraumatische stressstoornis (PTSS) vastgesteld. Nu verzamelt hij moed voor een reis naar de plekken die hij in zijn nachtmerries zo vaak bezoekt.

