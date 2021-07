Tegenslag 'Afhankelijk zijn van één merk maakt je als agent heel kwetsbaar' Cécile Scheele (47) raakte als agent in duurzame mode onverwacht haar succesvolste merk kwijt. Ze overleefde het zakelijk maar net. ‘Het is zuur als je het merk verliest dat je mede hebt grootgebracht.’ Het heeft haar geleerd om méér te bieden dan alleen de afzet van producten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Afhankelijk zijn van één merk maakt je als agent heel kwetsbaar' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren