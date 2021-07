Auto Renault-manager moet Opel elektrische glans bezorgen Uwe Hochgeschurtz kent niet anders dan auto's in zijn werkzame leven. De Duitser begon bij Ford, stapte over naar Volkswagen en daarna naar Renault. Per 1 september mag hij proberen Opel zijn oude glans te bezorgen. Elektrisch uiteraard.

