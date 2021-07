Vervoer Allesdoener Marga de Jager moet als ANWB-baas leren schiften In april werd Marga de Jager de baas van de grootste vereniging van Nederland, de ANWB, waar ze al sinds 2006 werkt. Natuurlijk is ze liefhebber van auto's, maar ze loopt ook graag achter de grasmaaier. Ze wil de controle over de details houden, maar zal nu als bestuursvoorzitter niet overal meer zelf diep in kunnen duiken.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Allesdoener Marga de Jager moet als ANWB-baas leren schiften Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren