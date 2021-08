ICT-diensten Roemloze aftocht dreigt voor Britse techheld Mike Lynch Groot-Brittannië mag Mike Lynch uitleveren aan de VS. Daar loopt de voormalige ceo van IT-bedrijf Autonomy risico op 25 jaar cel. Hij zou de boel hebben belazerd toen hij zijn bedrijf in 2011 verkocht aan Hewlett-Packard. Lynch ontkent.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Roemloze aftocht dreigt voor Britse techheld Mike Lynch Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren