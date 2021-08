Europa Droge sociaaldemocraat Scholz kan onverwacht kanselier worden Na zestien jaar dominantie van de christendemocraten met Angela Merkel als leider verliest de partij de kanselarij mogelijk aan de sociaaldemocratische SPD. Kan Olaf Scholz kanselier worden?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Droge sociaaldemocraat Scholz kan onverwacht kanselier worden Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren