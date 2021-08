Buitenland Krijgt 'witwasser' Idris de economie van Afghanistan weer aan de praat? De nieuwe gouverneur van de centrale bank van Afghanistan, Haji Mohammad Idris, wacht een helse taak. Buitenlandse tegoeden zijn bevroren, banken zijn dicht en de prijzen van voedsel schieten omhoog. 'De taliban kunnen het land dan wel hebben veroverd, maar het land besturen wordt heel lastig.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Krijgt 'witwasser' Idris de economie van Afghanistan weer aan de praat? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren