Werk & geld We moeten meer praten over onze schaamte Wanneer heb jij je voor het laatst geschaamd op het werk? Hoogleraar en psycholoog Aukje Nauta vindt dat we het daar vaker over moeten hebben met onze collega’s. Zij schreef er een boek over.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: We moeten meer praten over onze schaamte Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren