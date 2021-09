Verzorging en luxe

Lange manen in de boardroom, kan dat?

In de muziekwereld is een man met een flinke bos haar heel gewoon. De manen samengebonden in een staart, een knotje of gewoon los. In de boardroom ligt dat nog anders. Zijn ze daar klaar voor mannen met lang haar? ‘Onder bestuurders is sprake van groepsdruk.’