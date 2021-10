Werk & geld Welk werk biedt nog baanzekerheid? De arbeidsmarkt is in beweging. Hoe beweeg je soepeltjes mee? En wanneer moet je je zorgen maken? Bedenk of jouw functie makkelijk valt weg te automatiseren, adviseren deze experts. En verzin een plan B.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Welk werk biedt nog baanzekerheid? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren