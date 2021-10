Tekeningen: François Schuiten

Tekenaar François Schuiten en scenarist Benoît Peeters zijn de scheppers van De duistere steden, een stripklassieker over een parallelle wereld, die bol staat van de art nouveau en wemelt van de verwijzingen naar onze wereld. Zoals Brussel de hoofdstad is van de Europese Unie, zo is Brüsel het epicentrum van hun spiegeluniversum. Compleet met architectonische hoogstandjes uit Brussel, maar dan net even anders. Nog groter en grotesker, als een organisme oprijzend uit de aarde of in innige omstrengeling met planten. Zeker dat laatste is heel erg jugendstil. In zijn surrealisme is het op-en-top Belgisch, met invloeden van nationale grootheid René Magritte.

Brusselaar Schuiten is zoon van een architect, wat zijn liefde voor de architectuur verklaart. En aangezien nog zo’n nationale grootheid, art-nouveauarchitect Victor Horta, zijn stempel op Brussel heeft gedrukt, duiken diens gebouwen met grote regelmaat op in de serie. Peeters is geboren in Parijs en getogen in Brussel, de twee leerden elkaar op school kennen. Begin jaren tachtig sloegen zij de handen ineen met de start van hun levenswerk, waaraan zij vijftien boeken en ongeveer evenveel jaren later een einde breiden. Beiden zijn nu 65 en Schuiten heeft zich officieel met pensioen verklaard.

‘Op de utopieën waarvan Brussel een speelbal was, bouwden Schuiten en Peeters hun fictie’

Eerst even die titel, die ietwat misleidend is. De steden zijn eerder obscuur dan duister, maar een letterlijke vertaling van de originele Franse titel, Les cités obscures, bekte blijkbaar niet. Zowel liefhebbers als wetenschappers hebben zich verdiept in de vele facetten van deze Tegenaarde, die zich volgens semiserieus onderzoek net buiten ons zicht, aan de achterzijde van de zon, bevindt. Onder hen Alexandra Rolland, kunsthistoricus en directeur van het Brusselse Autrique-huis, en Eilko Bronsema, IT-manager en samensteller van het platform Altaplana.be, dat als ondertitel heeft: de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters.

Koning-bouwheer

‘Het is realistische fictie over de confrontatie tussen het menselijke en het stedelijke’, zegt Rolland in een lezing die ze over ‘De steden’ gaf. ‘Daarbij staat Brussel min of meer model voor dé stad: zo bijzonder dat het zich onderscheidt van andere hoofdsteden omdat het voor de makers tegelijk dichtbij en veraf is. Op de Brusselse werkelijkheid en de utopieën waarvan het een speelbal was, bouwden Schuiten en Peeters hun fictie.’ Want Brussel moest van zijn bestuurders een stad worden met de allure van Parijs en de grootsheid van New York. Weg met al die middeleeuwse kneuterigheid. Dat begon volgens Rolland onder het bewind, van 1865 tot 1909, van Leopold II, bijgenaamd de koning-bouwheer.

Het was de belle époque, aan het einde waarvan je de stand van de techniek in ‘De steden’ kunt situeren. Alsof die is blijven steken in de era dat de industriële revolutie nog louter een zoete droom van vooruitgang was, toen fietsen eruitzag als een circusact, de hoogtijdagen van Wallonië. Met een rehabilitatie voor de zeppelin, die overal opduikt.

Architectuur was megalomane stedenbouw, een beleid dat de stripmakers nog uitvergroten

De serie begint in 1983, met het album De muren van Samaris, gevolgd door De koorts van Urbicande en De toren. ‘Dit drieluik omvat de belangrijkste gebeurtenissen van Brussel in de 20ste eeuw’, vertelt Rolland. ‘De toren verwijst enerzijds naar de toren van Babel en anderzijds naar de wolkenkrabber: de wens om van Brussel een soort New York te maken door willekeurig hoge gebouwen in het centrum van de stad te planten. Ook wordt hij beschouwd als een metafoor voor het Justitiepaleis, dat de menselijke maat tart.’

Dit overimposante eclectische bouwwerk, dat vanaf een heuvel dreigend op zijn onderdanen neerziet, speelt een hoofdrol in de reeks. Befaamd is de illustratie waarin de Marollen, de oudste volkswijk van de stad, min of meer onder zijn gewicht bezwijkt. In het zesde deel van de reeks: Brüsel.

‘Dat album hebben sommige politici als beledigend ervaren, omdat het laat zien hoe ze zich lieten meeslepen in de brusselisatie door hele wijken en gebouwen in goede staat met de grond gelijk te maken. Het hekelt de wurggreep van de vastgoedontwikkelaars op de stad.’ Architectuur was geen kwestie van pandje links, pandje rechts, het was megalomane stedenbouw, een beleid dat de stripmakers nog eens uitvergroten. Rolland wijst erop dat het personage Eugen Robick niet zomaar architect is, maar een urbatect: vormgever van de urbanisatie. Met name die truttige art nouveau moest het in Brussel ontgelden.

Ook Bronsema ziet De duistere steden als een aanklacht tegen stedenbouw die zich ver boven mensenwerk verheft. De verminking van een stad die nu even mooi als lelijk is. Een universeel verschijnsel: ook Nederland kent wel een paar van dergelijke ongelukkige steden. Maar de reeks is voor hem zo veel meer dan dat. ‘Elk album is uniek, ze hebben elk een andere stijl: kleur, zwart-wit, potlood. Schuiten hield niet van herhalen en dus koos hij steeds voor een andere techniek.’ En dan zijn er nog de verwijzingen, niet alleen naar de architectuur maar ook naar de schilderkunst en de literatuur.

‘Er is een hele community ontstaan van mensen die dat uitzoeken. Pasgeleden nog kreeg ik een mailtje waarin iemand me wees op een Amerikaans schilderij van treinen en het lijkt er inderdaad op dat Schuiten zich ook daarop heeft geïnspireerd.’

Jules Verne

Het hoort allemaal bij het spelletje dat de makers spelen: de werkelijkheid manipuleren. Bronsema: ‘Het is een wereld die zou kunnen bestaan en er is ook sprake van doorgangen van onze wereld naar die van ‘De steden’. Jules Verne heeft er een gevonden, vandaar dat hij in de serie voorbijkomt. Ook zie je foto’s van een fictieve schilder in Zuid-Frankrijk, die in getekende vorm terugkeert als schilder in het album Het scheve kind.

En dan is er de film Le dossier B, die als een documentaire in Brussel op zoek gaat naar de raakvlakken tussen de twee werelden, waarbij het Justitiepaleis een belangrijke doorgang vormt.’ Een fascinerend spel tussen feit en fictie, dat nog een stapje verder gaat. ‘Het komt voor dat je de buitenkant van een bekend gebouw ziet en zodra het verhaal zich naar binnen verplaatst, het interieur juist van een ander bekend gebouw is.’

Geen fictie maar een voldongen feit is dat Schuiten en Peeters in 2009 een punt zetten achter hun magnum opus. Al blijkt ook in dit geval werkelijkheid een rekbaar begrip, want voor de vele fans ligt er toch nog een schat in het verschiet: in november verschijnt Brussel – Hoofdstad der dromen. Dit overzichtsboek van 128 pagina’s bevat niet eerder gepubliceerd materiaal en alle illustraties zijn voorzien van begeleidende teksten van Peeters. Bronsema: ‘Schuiten had nog stapels tekeningen liggen, daar is nu dit boek mee samengesteld. In de teksten van Peeters zit naar het schijnt ook weer een link naar Brüsel. Dat is zeker iets om naar uit te kijken.’

Stripmuseum Brussel ◆ Het pand aan de Zandstraat viel bijna ten prooi aan de sloophamer, maar werd door liefhebbers gered: het Belgisch Stripmuseum, in Brussel. Oftewel: stoffenwarenhuis Waucquez, een ontwerp van Victor Horta, dat in 1906 openging en in 1970 sloot. ◆ Het raakte in verval. Architect Jean Breydel en monumentenredder Guy Dessicy dachten het een tweede leven te kunnen geven als Hergé-museum. ◆ De schepper van Kuifje vond dat te veel eer, waarna het een stripmuseum moest worden. ◆ In 1986 begon de restauratie. Drie jaar later vond de officiële opening plaats, in het bijzijn van koning Boudewijn, achterkleinkind van de broer van Leopold II, de koning-bouwheer.

Dit artikel is gemaakt door de redactie van FD Persoonlijk. Lees al onze verhalen op fd.nl/persoonlijk.