Werk & geld Elk bedrijf wil andersdenkenden ‘Diversiteit’ en ‘inclusiviteit’ zijn buzzwoorden in het bedrijfsleven. Toch geldt nog vaak: veel praten, weinig doen. En dat terwijl veel bedrijven álle medewerkers nodig hebben. ‘Het moet niet gaan over een paar vrouwen en mensen van kleur, maar over de vraag hoe je je bedrijf wilt versterken.’

