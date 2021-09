Buitenland New York in coronatijd snakt naar de veerkracht van 'na 9/11' Na de aanslagen van 9/11 in 2001 herrees het zakencentrum van New York. Nieuwe torens, nieuwe kantoren, nieuwe bewoners. Maar nu de VS tegen een nieuwe vijand strijden, het coronavirus, heerst er leegstand in 'lower Manhattan'. 'Het is hier doods.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: New York in coronatijd snakt naar de veerkracht van 'na 9/11' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren