Buitenland Slachtoffers van 'Franse 9/11' zetten zich schrap In Parijs is woensdag het proces begonnen over het grootste bloedbad in Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog, de jihadistische aanslagen op 13 november 2015. Er vielen 130 doden en honderden gewonden. Het proces is meer dan rouwverwerking. De slachtoffers zoeken gerechtigheid.

