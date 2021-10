Persoonlijk Voor elk kind een andere aanpak Wat bepaalt de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind, de ‘goodness of fit’? Emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio deed er onderzoek naar. ‘Je kunt de aard van een kind niet veranderen, maar wel de scherpe kantjes bijvijlen.’ Deel 1 in een serie over de relatie tussen ouders en kinderen.

