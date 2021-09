Buitenland Pandemie drukt miljoenen Aziaten in de armoede De afgelopen twee decennia ging het Zuidoost-Azië economisch gezien voor de wind. Maar door corona is het tij gekeerd. Volgens ontwikkelingsbank Asian Development Bank (ADB) heeft de pandemie vermoedelijk tussen de 75 miljoen en 80 miljoen Aziaten de extreme armoede in gedrukt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Pandemie drukt miljoenen Aziaten in de armoede Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren