Buitenland Amerika worstelt met overbrengen van '9/11' aan een nieuwe generatie Twintig jaar na dato rijst de vraag hoe Amerika het verhaal van de aanslagen op de Twin Towers moet overbrengen op een generatie die het zelf niet heeft meegemaakt. ‘Leerlingen moeten zich afvragen: waar was het allemaal om te doen?’

