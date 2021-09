Woningmarkt Hoe het testosteron verdween uit Bergen Bergen is de meest vergrijsde gemeente van Nederland. Het voormalige kunstenaarsdorp telt veel grote villa's, waarin vaak alleen twee ouderen wonen. De wethouder maakt nu splitsingsvergunningen gratis. Maar maakt dat voor bejaarde miljonairs iets uit? Bericht uit een 'blauwe zone', waar het leven nog steeds goed, maar anno 2021 ook behoorlijk gezapig is. 'Mensen met veel geld die niet swingen, daar heb ik niks mee.'

