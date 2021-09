Verzekeraars Petra Hielkema heeft zichzelf steeds opnieuw uitgevonden Na een maanden durende sollicitatieperiode is de Nederlandse Petra Hielkema verkozen tot voorzitter van het Europese adviesorgaan Eiopa. Hoe een Ruslandkundige uiteindelijk belandde in de complexe wereld van de verzekeringen en pensioenen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Petra Hielkema heeft zichzelf steeds opnieuw uitgevonden Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren