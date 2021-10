Persoonlijk

Als het kind een van de ouders niet meer ziet

Een problematische scheiding kan ontaarden in ‘ouderonthechting’. Dat houdt in dat het kind, beïnvloed door een van zijn ouders, de andere ouder niet meer wil zien. Maar uiteindelijk is het kind daar zelf de dupe van. Hoe werkt ouderonthechting, wat zijn de gevolgen en wat is eraan te doen? Psycholoog Heleen Koppejan: ‘Ik stel op trainingen de vraag: wat zou de ene ouder nu voelen?’ Deel 2 in een serie over ouder-kindrelaties.