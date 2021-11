Ouder-kindrelaties ‘Opvoeden is een illusie’ Het is een illusie dat je je kinderen kunt opvoeden tot gelukkige volwassenen, vindt leraar Tibetaans boeddhisme Jan Geurtz. Probeer in plaats daarvan te kijken hoe het kind zich voelt en dat gevoel niet af te wijzen. ‘Laat je kind zijn eigen weg zoeken en wees een veilige haven.’

