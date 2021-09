Het gesprek van je leven Een ernstig zieke moeder wil haar zoons nog wat vertellen Welk gesprek zette je aan het denken of in beweging? Welke conversatie had grote invloed? FD Persoonlijk vroeg lezers naar het gesprek van hun leven. Aflevering 5: de ongeneeslijk zieke Bettina Struijk zoekt naar manieren om na haar dood in gesprek te blijven met haar kinderen. ‘De vraag is hoe je een gesprek vormgeeft dat nog moet gaan plaatsvinden.’

