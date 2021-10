Samenleving De boerderij van Studio Henk-oprichter Okke Albers Okke Albers, mede-eigenaar van meubellabel Studio Henk, en zijn vrouw, Corine, verruilden de stad voor landelijk leven onder de rook van Amsterdam. Met alpaca’s, een speelplaats naar Oostenrijks model en een houten keuken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De boerderij van Studio Henk-oprichter Okke Albers Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren