Cultuur Mooi, maar problematisch Emil Nolde en Ernst Ludwig Kirchner maakten prachtige schilderijen en beelden geïnspireerd op mensen en objecten uit de Duitse koloniën. Daar was in hun tijd niets mis mee. Nu ligt zulke ‘toe-eigening’ gevoeliger. Het plaatst musea die hun werk willen tonen in een netelige positie. Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum, ziet het als zijn plicht daar niet omheen te lopen.

