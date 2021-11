Cultuur Sekslessen uit de literatuur Het Instagram-account schrijvers_en_piemels is op het eerste gezicht een beetje melig ‒ die naam alleen al. Elke dag staat er een seksfragment uit een roman op. FD Persoonlijk-medewerker José Rozenbroek kijkt voorbij de meligheid en ziet in het account een ideaal hulpmiddel om seksueel onderricht aan jongeren te geven én om ze aan het lezen te krijgen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Sekslessen uit de literatuur Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren